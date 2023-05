FC Nantes : un joueur d'Angers envoie une cartouche aux Canaris pour la relégation

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

17e et premier relégable à deux journées de la fin du championnat, le FC Nantes est aux portes de la relégation. Donc, il reste deux matchs contre le LOSC et face au SCO d'Angers aux Canaris pour maintenir leur place dans l'élite.

"On va essayer de faire descendre le FC Nantes avec nous"

Mais alors que le SCO, qui sera le dernier adversaire du FCN cette saison, est déjà relégué en Ligue 2 depuis plusieurs semaines, Himad Abdelli veut que son équipe parvienne à emmener le FC Nantes dans sa chute. "On va essayer de les faire descendre avec nous si c'est possible. On est déjà dans le trou, donc quitte à y mettre une autre équipe, autant que ce soit le rival", a lancé le milieu offensif angevin dans des propos rapportés par Ouest-France.

⚽️ FC Nantes : gros coup dur pour les Canaris en vue du maintien #FCNantes https://t.co/KQDfbTTn4w — But! Nantes (@ButNantes) May 22, 2023

Fabien Chorlet

