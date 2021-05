FC Nantes : un joueur du TFC promet la guerre aux Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

L'anecdote est connue chez les fans de football français : le 19 décembre 1992, à la veille d'un PSG-OM décisif pour le titre, l'entraîneur parisien, Artur Jorge, avait annoncé que son équipe allait marcher sur les Marseillais. Le lendemain, au terme de 90 minutes de boucherie, ce sont les Phocéens qui étaient repartis victorieux du Parc (1-0). Antoine Kombouaré, qui avait suivi le match depuis le banc, lui qui jouait au PSG à l'époque, sait combien ce genre de provocations verbales ne servent à rien avant une rencontre.

"Si on survit à cette guerre, on sera des héros"

Mais Ruben Gabrielsen n'est pas français et n'a donc pas eu vent du Clasico de 1992/93. Le rugueux défenseur central de 29 ans a pourtant annoncé que ce serait la guerre ce soir sur la pelouse de la Beaujoire où lui et son équipe ont bien l'intention de remonter la défaite 1-2 endurée jeudi au Stadium afin de décrocher leur billet pour l'élite.

"On a hâte. Nous pensons vraiment que nous pouvons gagner. Je pense que lors du premier match, nous étions un peu nerveux mais maintenant, nous n’avons plus rien à perdre. Il me tarde, ce match, je sais que ce sera la guerre. Mes partenaires sont aussi confiants que moi. Nous avons tellement donné dans cette très longue saison. On sait qu’il s’agit du dernier match, et c’est sur ce match qu’on peut devenir des héros. Ça nous donne une motivation supplémentaire. On en a beaucoup parlé cette saison et, enfin, on est à ce moment. Ce moment où on peut faire quelque chose d’énorme. Si on survit à cette guerre, on sera des héros. C’est notre finale de Ligue des champions, on doit aller à Nantes en se disant qu’on va y arriver."