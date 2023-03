FC Nantes : un joueur se dit extrêmement redevable envers les Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Lors de la longue interview accordée au site officiel du FC Nantes, Fabien Centonze est revenu sur ses premières semaines à Nantes. Arrivé le 22 septembre en Loire-Atlantique, le latéral a d'abord fréquenté l'infirmerie, ce qui n'a engendré des interrogations à son sujet. Mais il révèle aujourd'hui que le FC Metz l'a fait jouer blessé pendant de longs mois et qu'il se sent redevable envers le staff médical nantais de l'avoir écouté, ce qui n'était plus le cas en Moselle.

"J’avais rejoué en Ligue 2 avec le FC Metz en début de saison mais je ne me sentais pas bien. Le club le savait mais la communication n’existait pratiquement plus entre eux et moi. Quand j’ai été amené à faire ma visite médicale à Nantes, le médecin a tout de suite relevé que quelque chose n’allait pas. C’est ce qui m’a rassuré aussi. Je me suis dit : « Tu n’es pas fou ! ». À Metz, ils avaient réussi à me faire douter. Le FC Nantes ? Je leur dois tout parce que ça faisait six, sept mois que je n’avais pas joué et le club a fait le forcing pour venir me chercher alors que j’étais blessé."