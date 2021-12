FC Nantes : un joueur surprise représentera les Canaris à la CAN 2022 !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Jean-Charles Castelletto (Cameroun), Moses Simon (Nigéria), Charles Traoré et Kalifa Coulibaly (Mali) vont représenter le FC Nantes à la CAN, en janvier, au Cameroun. Mais un 5e joueur nantais va participer à la compétition, et il s'agit de Santiago Énème Bocari. Le jeune milieu de terrain figure en effet dans la liste des 28 joueurs communiquée lundi par Juan Micha Obiang, le sélectionneur de la Guinée Equatoriale. Une convocation surprenante dans la mesure où Bocari, qui avait effectué la préparation estivale avec le groupe professionnel, n’a plus joué avec la réserve des Canaris depuis le mois d'octobre. La Guinée équatoriale figure dans le groupe de l’Algérie, de la Sierra Leone et de la Côte d’Ivoire.