FC Nantes : un maillon fort de Kombouaré vit très mal l'opération maintien

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Le FC Nantes n’a plus le choix. Après le derby raté à Rennes (0-1), les Canaris sont 19es de L1 et reviennent aujourd’hui à la Beaujoire... où il reste sur 13 matches sans le moindre succès. À six matches de l’arrivée, Antoine Kombouaré devra faire des choix forts contre l’OL en clôture de la 33e journée de L1 (21h). Sébastien Corchia est annoncé remplaçant au profit de Fabio dans une défense à quatre. Le latéral droit (30 ans) peine toujours à comprendre comment son équipe en est arrivée là.

« Quand j’ai signé à Nantes, jamais je n’aurais pensé jouer le maintien, lâche-t-il dans L’Équipe. On ne va pas baisser les bras et on va tout donner (...) Aux entraînements, on se parle beaucoup. Tout le groupe est investi et a envie de s’en sortir. Quand tu joues le maintien, tu sais que tu ne joues pas seulement pour toi. Mais aussi pour sauver le club, pour les supporters qui étaient là avant nous et qui sont derrière toi, encore plus aujourd’hui parce qu’ils ne peuvent pas venir au stade, et pour les salariés du club. »

« Cette situation m’affecte personnellement »

Si l’ancien défenseur du LOSC ne manque pas d’envie, il reconnaît que le quotidien du FC Nantes le touche au plus haut point. « Cette situation m’affecte personnellement, souffle-t-il. J’ai l’intime conviction que le club va se maintenir. Si nous, en tant que joueurs, on n’y croit pas, ça ne sert à rien de jouer. »