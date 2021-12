FC Nantes : un Mohamed Salah bis règne chez les Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Le talent, il connaît. Et même au quotidien, lui qui a eu l'occasion, il y a encore quelques mois, de côtoyer ce qu'il se fait de mieux en Premier League à l'entraînement et, parfois, en matches. On parle ici du milieu de terrain du FC Nantes, Pedro Chirivella, ancien des Reds de Liverpool qui fait aujourd'hui le bonheur des Canaris.

Au cours d'un entretien accordé à So Foot, le Nantais a évoqué son partenaire de jeu, Ludovic Blas, dont la patte gauche n'est plus à présenter. Brillant depuis le début de saison, mais suspendu lors du prochain déplacement en Ligue 1, à Saint-Etienne, Blas suscite l'admiration. Et des comparaisons très flatteuses. Jugez plutôt.

"En talent pur, je retiens avant tout Ludovic Blas. J’ai joué avec Coutinho, Firmino, Salah, Mané, je sais ce dont ils sont capables. Et quand je vois ce que fait Ludo à l’entraînement ou en match, il n’a rien à leur envier en matière de talent." C'est dit.