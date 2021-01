FC Nantes : un mystère ahurissant accompagne le Stade Rennais à la Beaujoire

Certainement anxieux alors que se profilent les grands débuts de Raymond Domenech sur le banc, les supporters du FC Nantes doivent savoir que le match contre l'ennemi rennais à 19h ne devrait pas être animé par des pénaltys. En effet, les Rouge et Noir n'en ont obtenu ni concédé aucun depuis le début de la saison en Ligue 1 ! Une drôle de statistique à laquelle a réagi l'entraîneur du SRFC, Julien Stéphan.

Aucun pénalty pour ou contre Rennes cette saison

"Il manque peut-être un petit peu de malice par moments, et puis bon, on ne demande pas non plus aux joueurs de tricher et de plonger dans la surface. Si on peut aller au bout des actions, on y va, mais c'est vrai que c'est une stat particulière. Je félicite les joueurs de n'en avoir concédé aucun, c'est très significatif de la capacité à intervenir en dehors de la surface et quand le ballon arrive dedans, il faut garder du calme et du sang-froid pour ne pas précipiter son intervention. Mais d'aller en gagner quelques-uns, ce serait bien aussi, surtout parce qu'on apporterait encore plus de ballons dans la surface et encore plus de danger."

Raymond Domenech et ses hommes sont donc prévenus : il ne faudra pas commettre d'impair tout à l'heure dans leur surface de réparation. Il ne manquerait que la malédiction rennaise avec les pénaltys prenne fin ce soir à la Beaujoire…