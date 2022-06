FC Nantes : un nouveau camouflet vertigineux pend au nez de Kita

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Malgré la belle saison du FC Nantes ponctuée par une victoire en Coupe de France synonyme de retour sur la scène européenne, Waldemar Kita n'est pas entré dans le cœur des supporters ou des édiles de la Cité des Ducs. Ainsi, son projet de nouveau centre d'entraînement à Vair-sur-Loire n'est pas prêt de voir le jour, comme l'a rappelé le journaliste de Hit-West Simon Reungoat sur Twitter hier soir :

"Déménagement de la Jonelière : 2 adjoints et 3 conseillers municipaux de la majorité ont démissionné en 15 jours à Vair-sur-Loire suite à la condamnation du maire, Eric Lucas (2 ans d'inéligibilité, 3000€ d'amende), et à l'intervention d'Anticor sur vente des terrains au FC Nantes. Eric Lucas, qui a été condamné pour deux délits de favoritisme dans deux marchés publics, est présumé innocent (car il a fait appel). Dans un courrier adressé à ses administrés, il tente de rassurer en indiquant "qu'une nouvelle gouvernance est en cours d'organisation" à Vair-sur-Loire." Anticor est une association agréée par le Premier ministre contre la corruption et pour l'éthique en politique. Tout un programme...

Déménagement de la Jonelière 🔰

2 adjoints et 3 conseillers municipaux de la majorité ont démissionné en 15 j. à Vair/Loire.. Suite à :

1) Condamnation du Maire Eric Lucas (2 ans d'inéligibilité, 3000€ d'amende)

2) Intervention d'@anticor_org sur vente des terrains au @FCNantes — Simon Reungoat (@SimonReungoat) June 7, 2022

Pour résumer Le projet de déménagement du centre d'entraînement du FC Nantes à Vair-sur-Loire, désiré par Waldemar Kita, s'enlise de jour en jour. A tel point qu'il ne devrait jamais voir le jour, les Canaris étant partis pour rester à la Jonelière.

