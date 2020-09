FC Nantes : un nouveau cas de Covid-19, tout le groupe contrôlé

La campagne d'avant-saison du FC Nantes a été marquée par des reports de matches en raison de la présence du Covid-19 dans les rangs des Canaris. Visiblement, le virus n'a pas fini de circuler dans les couloirs de la Jonelière. En effet, le journaliste de 20 Minutes David Phelippeau assure aujourd'hui qu'un joueur de la réserve l'a attrapé : "Un joueur positif au coronavirus en équipe réserve du FC Nantes. Batista Mendy, cas contact, isolé et très incertain pour la réception de Saint-Etienne. Groupe pro par ailleurs testé aujourd'hui".

Pour le moment, le choc face à l'AS Saint-Etienne dimanche est donc très loin d'être remis en cause. Surtout depuis que la Ligue a modifié ses règlements, faisant qu'un report ne pourrait être effectif que si plus de dix joueurs étaient contaminés. Mais vu la vitesse de propagation du Covid-19, on ne sait jamais…