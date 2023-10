FC Nantes : un nouveau chouchou des supporters prend sa retraite

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Entre 2006 et 2013, le FC Nantes a connu l'une des périodes les plus sombres de son histoire, avec deux relégations, des polémiques en tous genres et surtout un style maison qui s'est évaporé pour ne plus jamais revenir. Malgré tout, certains joueurs de cette époque ont réussi à s'attirer la sympathie des supporters par leur jeu tout en panache ou leur talent. Filip Djordjevic a été de ceux-là, William Vainqueur aussi, même s'il est parti rapidement. Idem pour Fernando Aristéguieta.

"L'heure est venue de refermer une magnifique étape de ma vie"

El Colorado vient justement de faire parler de lui puisqu'à 31 ans, il a décidé de mettre un terme à sa carrière. Arrivé au FC Nantes en 2012, alors que les Canaris étaient en L2, l'attaquant vénézuélien a été à son avantage pendant l'année et demi qu'il a vécu dans l'antichambre de l'élite mais plus en difficulté une fois que le FCN est remonté en L1. Il a alors été prêté à Philadelphie et au Red Star, avant de filer au Portugal. Notons d'ailleurs que dans son message d'adieux, il ne mentionne pas le club parisien... "L'heure est venue de refermer une magnifique étape de ma vie, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. J'ai été très heureux de jouer au football. Je me suis fait des souvenirs spectaculaires qui m'accompagneront toute ma vie. C'est le moment d'ouvrir de nouvelles voies professionnelles dans le football."

