FC Nantes : un nouveau coup dur frappe durement le centre de formation

Le FC Nantes s’est fait remarquer en début de saison pour le manque de passerelle existant entre son groupe professionnel et son centre de formation. Début septembre, le coach des U19 des Canaris Stéphane Ziani a en effet tancé Christian Gourcuff pour son absence de dialogue et de concertation avec les jeunes pousses du FCN.

Depuis, Franck Kita a quelque peu éteint l’incendie mais ce n’est pas pour autant que le dossier avancé dans la bon sens et cela sera encore moins le cas avec la dernière révélation du jour. Ouest France annonce en effet qu’une note de la DTN envoyé aux clubs professionnels leur a demandé d’annuler les matchs amicaux prévus au calendrier !

« On s’entraîne et on fait des oppositions internes, c’est déjà pas mal »

« Suite aux annonces gouvernementales et après échanges auprès du cabinet du Ministre des Sports, nous vous informons que les matchs amicaux entre structures du PPF sont interdits pour le moment (Centre de formation, Pôles espoirs), peut-on lire dans le courriel en question. La continuité pédagogique est assurée par le maintien des entraînements de manières dérogatoires ainsi que par le maintien de la scolarité. Malheureusement, nous vous demandons de procéder à l’annulation des matchs amicaux planifiés. »

« On s’entraîne et on fait des oppositions internes, c’est déjà pas mal », concède Stéphane Ziani, l’entraîneur des U19. Sans véritable compétition au programme, il sera sans doute plus dur de conserver un niveau de motivation suffisant sur la durée.