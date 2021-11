FC Nantes : un nouveau projet concurrence le Collectif Nantais, annonces fortes ce lundi !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Le rachat du FC Nantes est un sujet pris très au sérieux dans la sphère nantaise. Hier, une information a ainsi mis le feu aux poudres. Il a ainsi été dit que l’association « À la Nantaise » insistait actuellement pour la mise en place d’une SCIC (structure coopérative d’intérêt collectif) afin de se mêler à la lutte pour le rachat du club.

Cette structure a été rejetée par le Collectif Nantais mais déjà testée au SC Bastia et bientôt au Tours FC. Une conférence de presse serait même organisée dès demain lundi à 11h pour évoquer les contours de ce nouveau projet. Alertés par la nouvelle, les supporters du FC Nantes ont tenté d’y voir plus clair sur sa viabilité. La réponse a fusé.

« Simple besoin d'exister... Aucune chance que cette initiative fonctionne, a résumé Le Prophète du ballon rond, compte bien renseigné sur le FCN. L'association "À la Nantaise" voudrait faire bande à part... à défaut d'être entendue sur son projet. Encore une petite bataille d'égos.... » Étrange, pour une communauté nantaise qui se prétend à l’envi solidaire contre vents et marées.

Et si on créait la SCIC @FCNantes ? l'association @a_la_nantaise organise une conférence de presse lundi 29 novembre à 11h pour présenter ce modèle juridique utilisé par le @SCBastia et bientôt par le @ToursFC.#FCN