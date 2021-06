FC Nantes : un nouvel allié de Kita déjà prêt à se greffer au « Collectif nantais »

Zapping But! Football Club FC Nantes : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Si plusieurs sponsors ont stoppé leur partenariat avec le FC Nantes (Maisons Pierre, Manitou), d'autres ont en revanche rejoint Waldemar Kita. C'est notamment le cas de la plateforme immobilière locale Univers City Immo, fondé en septembre 2019, et qui s'est engagé pour deux saisons avec les Canaris.

Présent sur le short du FCN à compter de la saison prochaine, la société ligérienne n'a toutefois pas signé un blanc seing à Waldemar Kita. Bien au contraire. Marc Guinfard et François-Xavier Bureau, les deux fondateurs d'Univers City Immo, ont été très clairs dans Ouest-France : « Nous sommes en recherche de notoriété, de visibilité et de médiatisation. Notre club de cœur, le FC Nantes, avec son histoire, l’image qu’il représente et ses valeurs, est parfait pour ça. Nous sommes chauvins (…) Le contexte autour du président ? Cela nous a fait réfléchir en effet (…) À 200 % dans notre démarche, nous supportons un club, les Canaris, pas une direction ».

D'ailleurs, sitôt le partenariat signé, les deux fondateurs d’Univers City Immo ont déjà annoncé leur volonté de souscrire au « Collectif nantais », lancée par des entreprises régionales, pour se préparer à un rachat du club si Waldemar Kita est vendeur et qu'un repreneur principal se désigne : « Nous sommes très intéressés pour rejoindre cette initiative ».

Le Collectif nantais accueille un nouveau membre

Récemment intronisé sponsor du FC Nantes, Univers City Immo va se ranger directement derrière Philippe Plantive et Mickaël Landreau dans le futur projet de rachat.