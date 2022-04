FC Nantes : un nouvel hommage a été rendu à Emiliano Sala

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Ouf ! L'actualité concernant Emiliano Sala peut se résumer à autre chose qu'à des gros sous. Hier, on apprenait en effet que Cardiff réclamait une somme folle au FC Nantes au titre de dédommagements suite à sa relégation, la saison ayant suivi le décès tragique de l'attaquant argentin dans un accident d'avion le 21 janvier 2019. Vous ne voyez pas le lien ? C'est normal, il semblerait que cette histoire soit tout droit sortie du cerveau d'un journaliste du Sun. Cardiff a démenti via un communiqué avoir réclamé quoi que ce soit au FCN. Et pour cause, ce serait plutôt les Canaris qui voudraient être payés pour le transfert de leur ancien joueur !

Mais il n'y a donc pas que l'argent et les procès dans la vie. Il y a également de belles actions. Le compte Twitter MSV Foot rapporte que la ville de Carquefou, située en banlieue de Nantes et où Emiliano Sala résidait quand il jouait au FCN, a fait venir un artiste argentin, Gabriel Griffa, pour réaliser une fresque en hommage à son compatriote. Le résultat est magnifique, à la hauteur de ce qu'était Sala.

🎨Monsieur Gabriel Griffa est venu d’Argentine pour peindre la magnifique fresque en hommage au très grand Emiliano Sala.



📍Complexe sportif du Moulin Boisseau à Carquefou.



💚EMI PER SEMPRE💛 pic.twitter.com/DuCZCAVnIZ — 𝗠𝗦𝗩 𝗙𝗼𝗼𝘁 (@MSVFoot) April 27, 2022

Pour résumer Un artiste argentin a rendu hommage à Emiliano Sala, décédé tragiquement le 21 janvier 2019. Il a réalisé une fresque sur le mur d'un complexe sportif, ville d'adoption de l'attaquant argentin quand il défendait les couleurs du FC Nantes.

Raphaël Nouet

Rédacteur