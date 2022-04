FC Nantes : un petit événement est passé inaperçu à Brest

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Du match entre Brest et Nantes (1-1) dimanche, on a retenu les incidents entre supporters des deux camps, qui ont voulu en découdre, ou le coup de gueule d'Antoine Kombouaré contre ses troupes au coup de sifflet final (« On a beaucoup subi, on a été incapables de ressortir de derrière, on n’a pas réussi à tenir le ballon. Cette fin de première mi-temps ne m'a pas plu. En deuxième mi-temps, on a des occasions, mais on n'est pas capable de les mettre au fond, notamment sur cette frappe de Girotto, mais Bizot fait un énorme arrêt. Brest est revenu au score en poussant. Il y a de la déception, car il faut savoir tuer le match quand on mène 1-0. Brest y a cru jusqu'au bout, a joué crânement sa chance »).

Mais un événement beaucoup plus réjouissant s'est produit peu avant le coup de sifflet final : les premiers pas en Ligue 1 de Lohann Doucet. Le milieu défensif de 19 ans a fait son entrée à la 91e minute à la place de Sébastien Corchia et n'a joué que trois minutes. Mais cela restera un souvenir forcément impérissable pour lui qui est promis à un bel avenir, selon ses formateurs.

Malgré ce match frustrant, très heureux d’avoir effectué ma première apparition en @ligue1ubereats dans mon club formateur @fcnantes 💚💛 pic.twitter.com/UqUzfbfooA — Lohann Doucet (@DoucetLohann) April 10, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur