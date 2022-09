FC Nantes : un point contre Lens, Kombouaré ne cache pas sa joie

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Voici la réaction de l'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, au terme de la rencontre face au RC Lens (0-0).

"J'ai retrouvé des bonhommes, une équipe qui aime gagner des duels. Et ce face à une belle équipe de Lens. On a fait un gros match défensif. C'est le match que j'attendais de mes joueurs. Enfin. Car sur les deux derniers matches, avec six buts encaissés, il y avait un problème. Je suis donc très content. Le classement ? C'est le cadet de mes soucis. Je ne savais pas si on allait tenir le choc. A chaque fois qu'on prenait un but, on baissait les bras. Là, on a retrouvé des valeurs. Une équipe qui aime le duel. Lens a eu le ballon, a eu des situations, mais je pense qu'on a été plus dangereux. On aurait pu faire ce qu'il faut pour marquer un petit but. Mais franchement, on va se contenter de ce petit point. Et de ne pas avoir pris de but."