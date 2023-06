FC Nantes : un possible départ de Blas au Stade Rennais fait débat

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Depuis que l'intérêt du Stade Rennais pour Ludovic Blas a été révélé, on s'interroge sur la réaction qu'auraient les supporters nantais en cas de transfert de l'un de leurs joueurs préférés chez l'ennemi. Faudrait-il s'attendre à de chaudes retrouvailles dans le cas où l'ancien Guingampais reviendrait à la Beaujoire avec le maillot rouge et noir sur le dos ? L'insider Emmanuel Merceron a posé la question via un sondage sur Twitter.

Un cinquième des supporters pensent que Rennes est un plus gros club

Les trois réponses possibles étaient "Traîte !!!", "On s'en fout" et "On comprend, plus gros club". Etonnamment, la première réponse n'a pas emporté une large majorité, même si elle est arrivée en tête (50,4% des voix en début de soirée). Presqu'un cinquième des votants sont même allés jusqu'à reconnaître que le Stade Rennais était un plus gros club...

Si Ludo Blas part à Rennes ? #FCNantes — Emmanuel Merceron (@ManuMerceron) June 18, 2023

Pour résumer La moitié des supporters du FC Nantes sondés par Emmanuel Merceron concernant un possible départ de Ludovic Blas au Stade Rennais le qualifient de traître. Un bon tiers n'en a en revanche rien à faire, ce qui interroge sur l'importance du milieu offensif à leurs yeux.

