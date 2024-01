FC Nantes : un premier bon présage face à Clermont

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Dimanche, pour le compte de la 18e journée de Ligue 1, le FC Nantes jouera un match très important à domicile contre Clermont. Les Auvergnats sont derniers du classement, les Canaris 13es, avec seulement sept points d'avance sur eux. Surtout, ils restent sur trois défaites consécutives en championnat. Clermont est l'occasion idéale de mettre un terme à cette série noire.

Un seule précédent avec Romain Lissorgue

Première bonne nouvelle : l'arbitre désigné, Romain Lissorgue, est un bon présage. En effet, il n'a dirigé le FC Nantes qu'une seule fois depuis le début de sa carrière, c'était le 23 octobre 2021 contre... Clermont ! Et cette fois-là, les Jaune et Vert, alors dirigés par Antoine Kombouaré, s'étaient imposés 2-1 grâce à des buts d'Andrei Girotto et Ludovic Blas. Jocelyn Gourvennec signerait certainement pour le même score dimanche !

𝗦𝗼𝗶𝗿 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲̀𝗿𝗲𝘀 👊



📺 Les premières de @Benie166, @Tino_Kadewere_ et d'Hugo Boutsingkham face à Pau. pic.twitter.com/eZtluPTcoK — FC Nantes (@FCNantes) January 8, 2024

