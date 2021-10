FC Nantes : un problème incurable pour Kolo Muani ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Randal Kolo Muani en manque de finition ? Selon l’observateur et suiveur du FC Nantes Emmanuel Merceron, l’espoir français qui a participé aux Jeux Olympiques cet été manque de sang froid devant le but.

S’il ne cache pas apprécier ce « joueur d’exception » comme il l’a confié sur son compte Twitter, l’insider pense qu’il s’agit d’ « un vrai problème de mental face au but » lui reprochant de venir trop souvent buter sur le gardien. Des propos qui étonnent alors que Thierry Henry avait souligné le sang froid de RKM pour son but face à Angers où il s’était joué de trois défenseurs ainsi que Paul Bernardoni, le tout dans les 6mètres de la surface de réparation.

