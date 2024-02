FC Nantes : un proche de Mostafa Mohamed rabaisse les Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Buteur sur un sublime coup franc et passeur décisif à Toulouse (2-1) dimanche dernier, Mostafa Mohamed a conduit le FC Nantes à la victoire. Cela faisait deux mois que l'Egyptien n'avait plus été décisif, ce qui lui avait valu certaines critiques, même si la trêve et la CAN pouvaient expliquer une partie de ce long mutisme. Dans L'Equipe du jour, un article est consacré à l'ancien du Zamalek et de Galatasaray. Et le moins que l'on puisse dire est qu'il est déroutant puisqu'on apprend que Waldemar Kita est fan de lui, contrairement à beaucoup de monde au club, qui estime qu'il a un ego surdimensionné. Et ce ne sont pas les propos d'un proche, critique envers la tactique de Jocelyn Gourvennec et le club tout simplement, qui vont améliorer son image...

"C'est un joueur qui a été habitué aux grands clubs..."

"Il n'a rien à se mettre sous la dent dans une équipe qui a du mal à se créer des occasions. Le problème de communication et les tactiques en transition uniquement ne favorisent pas non plus son football. C'est un joueur qui a été habitué aux grands clubs dans les pays où il a évolué. Jouer pour Galatasaray et pour Nantes, c'est très différent. Il y a beaucoup plus d'attention à Galatasaray, des interprètes, des chauffeurs, un staff pour les étrangers, de la reconnaissance dans les rues, des passe-droits... Il a fallu qu'il s'adapte à une langue et un mode de vie différents."

