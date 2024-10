FC Nantes : un record lié au PSG est tombé, Kita se frotte les mains

Malgré la période de trêve internationale, cela n'a pas empêché le FC Nantes de jouer, ce samedi. En effet, les féminines se sont frottées au PSG au stade de la Beaujoire devant pas moins de 16 847 spectateurs. Une affluence record, qui représente tout simplement la meilleure de l'histoire du championnat de L1 féminine, hors duels entre l'OL et le PSG. Il s'agit également d'un record pour un promu dans l'élite, comme c'est le cas des féminines du FCN. Mais même avec autant de monde, les Nantaises n'ont pas réussi à venir à bout des Parisiennes, qui ont gagné sur un but de Grace Geyoro dès la 3ème minute. Après la rencontre, le président Waldemar Kita s'est satisfait de l'engouement autour du match.

Waldemar Kita ne compte pas arrêter

"Près de 17 000 spectateurs étaient présents à la Beaujoire pour voir nos filles contre Paris. J’avais raison quand, il y a 10 ans j’ai commencé la section féminine. Ce n’était pas du tout facile, on avait tout le monde contre nous. Même côté garçons, mais c’est normal. À un certain moment, il ne faut pas oublier qu’aujourd’hui la femme prend une place importante dans la vie économique, sportive ou politique, et aussi dans le football, ce qui est très bien", a-t-il confié, avant de poursuivre.

"Mais sincèrement, on n'a pas trop d'échanges sur les sections féminines de nos clubs avec les autres présidents de L1. Aujourd’hui, malheureusement, il faut reconnaître que le football féminin coûte de l’argent, qu’il devient exigeant. Des clubs veulent arrêter, nous, on est un peu nouveau dans cette élite, on va voir comment ça va se passer. En principe, quand je commence quelque chose, je n’arrête pas, je n’aime pas ça. [...] Le bilan sportif est plus que bon (6 points en 4 matchs). Et encore ce but face à Saint-Etienne était évitable (défaite 1-0)... Il est très important qu’assez rapidement, on règle certains problèmes, des détails. En France, 5 ou 6 clubs sont constants en Première Ligue. Ceux-là savent déjà ce qui va et ce qui ne va pas. Je ne veux pas que les adversaires jouent sur la faiblesse de ces détails. Je suis convaincu que cela s’est passé ainsi contre Saint-Etienne", a assuré le boss nantais, pour Presse Océan.

Avec 16 847 spectateurs, le @FCN_Feminines signe ce soir face au PSG la meilleure affluence de l'histoire de l'#ArkemaPL hors duels entre l'OL et le PSG.



Record également du coup pour un promu dans l'élite. Succès total #FCNPSG pic.twitter.com/ZYeNjbR00R — Daniel Marques (@Daniel_MRQ) October 12, 2024