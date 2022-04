FC Nantes : un retour renvoyant à la belle époque bientôt acté, une prolongation aussi ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Il est des retours symboliques qui contribuent à apaiser l'atmosphère. Celui que vient de révéler Ouest-France en est. D'après le quotidien régional, Franck Maufray (53 ans) s'apprête à faire son retour au FC Nantes. Formé à la Jonelière à la même époque que Didier Deschamps, le Sarthois avait entraîné les 15-16 ans entre 1999 et 2007. Depuis, il dirigeait le pôle espoir de la FFF à Saint-Sébastien. OF n'a pas précisé quelle serait sa nouvelle fonction.

Mais le quotidien assure que l'entraîneur de la réserve, Stéphane Ziani, s'apprête effectivement à prolonger son contrat de deux ans avec le FCN. Il y a un an et demi, à l'époque Gourcuff-Domenech, l'ancien meneur de jeu était plus proche d'un renvoi que d'une prolongation. Cette stabilité retrouvée de la Maison Jaune, grâce à des anciens, devrait contribuer à apaiser le climat entre les supporters et Waldemar Kita.

Formé au FC Nantes, génération Didier Deschampshttps://t.co/6m9stBpzp3 — jean-marcel boudard (@JMBoudard) April 19, 2022

