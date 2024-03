FC Nantes : un réveil très attendu face au FC Metz ?

Zapping But! Football Club

Grâce à ses succès à Toulouse (2-1, 21e journée) et à Lorient (1-0, 23e j.), le FC Nantes a pris ses distances avec la zone rouge. Il est désormais calé à 12e place, à trois longueurs de Lorient, 16e et barragiste, à huit points surtout du FC Metz, 17e et premier relégable. Les Lorrains, justement, seront à la Beaujoire ce dimanche (15h). Une belle occasion pour les hommes de Jocelyn Gourvennec de s'éviter des frayeurs lors du sprint final.

2 buts sur les 8 derniers matches à domicile

Mais pour espérer battre les Lorrains, il faudra que l'attaque nantaise se dégrippe. En effet, comme le souligne le site Tribune Nantaise, les Canaris n'ont inscrit que deux buts lors de leurs huit derniers matches toutes compétitions confondues sur leurs terres ! Cela donne : 0-1 contre Reims, 0-0 face au Havre, 1-0 contre Nice, 0-2 face à Brest, 1-2 contre Clermont, 0-1 face à Laval, 0-1 contre Lens et 0-2 face au PSG. Maintenant que les Nantais ont retrouvé un bloc défensif relativement solide, il est temps de relancer l'attaque !

