FC Nantes : un scénario catastrophe se profile chez les Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Actuellement 17èmes de Ligue 1, et donc dans la zone de relégation, les Nantais sont plus que jamais au bord du précipice en Ligue 1. Mais la section masculine du FC Nantes n’est pas la seule à risquer gros, et le tonnerre gronde à tous les étages chez les Canaris, pas loin d’une énorme catastrophe industrielle.

Une semaine de tous les dangers

En effet, la semaine pourrait bien tourner au vinaigre pour Waldemar Kita, qui pourrait voir pas moins de trois de ses équipes sombrer. Car en plus des professionnels du FC Nantes, la réserve actuellement en N2 ainsi que les féminines en D2 féminine, pourraient eux aussi se voir relégués dès le week-end prochain. Comme un air de fin d’une ère pour les Canaris.