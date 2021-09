FC Nantes : un SOS vibrant lancé au Collectif Nantais

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Les supporters du FC Nantes en ont-ils vraiment assez de Waldemar Kita ? La question a été posée récemment sur le plateau de Télé Nantes alors que les Canaris n’avaient pas encore concédé de nouvelle défaite contre l’OGC Nice dimanche à la Beaujoire (0-2).

Un supporter fidèle du FC Nantes avait alors été invité sur le plateau de l’émission Nantes Foot et n’avait pas caché son exaspération devant le manque de résultats de son club de cœur depuis trop d’années. La preuve, il n’a plus mis les pieds à la Beaujoire depuis 2008 et attend un nouveau projet (Collectif Nantais ?) pour franchir le pas de nouveau.

« De nombreux supporters attendent un nouveau projet dans ce club, un projet sportif et surtout une identité. Il y a une perte d’identité, de valeurs, a-t-il soufflé. Le FC Nantes, c’est un mythe. Une identité culturelle. Si des gens arrivent avec un projet que ce soit au niveau du fond de jeu ou restituer des valeurs de collectif et de solidarité qui prédominent dans la riche histoire du FC Nantes, je pense qu’il y a plein de monde qui reviendra au stade dont moi... »