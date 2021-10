FC Nantes : un taulier de Kombouaré règle ses comptes avec Domenech

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Pedro Chirivella ne peut être dissocié du début de saison prometteur du FC Nantes. Devenu la plaque tournante d’Antoine Kombouaré dans l’entrejeu, le milieu espagnol est même devenu un leader dans le vestiaire. Recruté à l’été 2020, le joueur de 24 ans a littéralement changé depuis l’arrivée du coach kanak sur le banc du FC Nantes.

« Avec son staff, il m’a donné la confiance dont j’avais besoin alors que je sortais d’une période difficile. J’ai progressé match après match, j’ai retrouvé mon jeu, avoue Chirivella dans L’Équipe avant d’évoquer le malaise créé par Christian Gourcuff en décembre 2020. J’étais mal. Je savais qu’il faisait partie de ceux qui comptaient sur moi, avec lui je jouais tous les matches. Quand (Raymond) Domenech est arrivé, j’ai dit à ma famille : “Ça va être dur pour moi.” Je savais qu’il ignorait probablement qui était Pedro Chirivella. Pendant trois ou quatre matches, je n’ai pas joué la moindre minute. »

À la lecture de ces propos, on comprend pourquoi le milieu espagnol ne porte pas Domenech dans son cœur. Ce n'est pas tout. « Je me sentais mis de côté, j’avais l’impression que je n’avais aucune chance de jouer, je voyais bien à l’entraînement que la relation avec lui n’était pas super, a-t-il ajouté. L’équipe ne gagnait pas et je ne pensais qu’à ça : on va descendre en Ligue 2, et c’est quelque chose que j’aurai toujours en tête ! J’étais malheureux, il n’y avait personne au stade, on était relégables, les coaches défilaient. C’était un cauchemar. Heureusement, le coach a changé. »

La une du journal L'Équipe de ce samedi 2 octobre. Vous pourrez retrouver également le magazine en kiosque

Lire l'édition du jour > https://t.co/cbEFpWwf86 pic.twitter.com/fGWqFKH4G3 — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 2, 2021