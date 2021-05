FC Nantes : un taulier de Kombouaré connait la raison de la bonne dynamique des Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : les joueurs en fin de contrat en 2021

Il est l'un des hommes providentiels d'Antoine Kombouaré lors de cette fin de saison haletante ! Randal Kolo Muani, buteur et ayant provoqué un penalty ce samedi, a largement participé à la victoire des siens sur les Girondins de Bordeaux dans le cadre du derby de l'Atlantique (3-0). A l'image de son équipe, qui vient d'enchainer une troisième victoire consécutive en Ligue 1 pour la première fois de la saison, l'attaquant des Canaris est dans une forme olympique.

Pour le principal intéressé, il n'y a pas de secret. Si le FC Nantes traverse une période prolifique, c'est avant tout grâce à l'état d'esprit affiché par les Canaris. "On est sur une bonne dynamique. On est sérieux, concentrés du début à la fin. On essaye d’être solide, d’être compact. Je pense qu’on a le feu au cul, et qu’on se bouge un peu plus", a ainsi avoué le joueur de 22 ans dans des propos rapportés par la Tribune Nantaise.

𝟯 buts, 𝟯 points, 𝟯 victoires consécutives. 💛

𝘑𝘶𝘴𝘲𝘶'𝘢𝘶 𝘣𝘰𝘶𝘵.



3⃣-0⃣ | #fcnfcgb — FC Nantes (@FCNantes) May 8, 2021