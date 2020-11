FC Nantes : un titulaire de Gourcuff donne la recette pour enchaîner après Lorient

En très fâcheuse posture au classement, le FC Nantes s'est offert un bon bol d'air en s'imposant à Lorient (2-0) juste avant la trêve internationale. Place maintenant à la réception du FC Metz, qui pourrait permettre à l'équipe de Christian Gourcuff d'enchaîner un deuxième succès pour la première fois de la saison et ainsi prendre ses distances avec la zone rouge. Sur le site officiel du club, le milieu offensif Ludovic Blas a dévoilé les ingrédients pour que les trois points soient régulièrement au rendez-vous lors des prochaines semaines.

"Si on est capable de tenir ce rythme…"

"J'aurais bien aimé poursuivre car c'est toujours bien de pouvoir enchaîner après une victoire. Là, on gagne à Lorient et puis il y a cette coupure. Il va vite falloir se remettre dedans pour enchaîner. Lorient, c'est notre premier succès à l'extérieur de la saison et ça je pense que c'est la grande satisfaction de cette victoire. On était dans une spirale un peu difficile et ces trois points font du bien."

"Maintenant, huit rencontres en un moins nous attendent. Il faut reproduire notre deuxième mi-temps réalisée à Lorient, où on a fourni beaucoup d'efforts. Si on est capable de tenir ce rythme, on pourra engranger des points. La récupération ? Oui aussi, bien sûr, mais on est préparé à ça."