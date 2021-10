FC Nantes : un titulaire détaille les bienfaits de la méthode Kombouaré

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Revenu dans son club formateur le 11 février dernier, Antoine Kombouaré s'est d'abord engagé à assurer l'essentiel, à savoir le maintien. Il y est parvenu au bout du bout des barrages. Pendant ces premiers mois au FC Nantes, difficile pour lui d'apposer sa patte sur son groupe, de faire progresser ses joueurs. L'urgence commandait d'obtenir des résultats coûte que coûte. Mais les choses ont changé avec la nouvelle saison. Le Kanak a pu travailler auprès de chaque joueur et les bienfaits de sa méthode se font ressentir.

En conférence de presse, le latéral gauche Charles Traoré a expliqué combien il avait progressé sous les ordres d'AK : « J’ai pris plus en maturité, je donne plus de moi-même sur le terrain et je suis plus libéré. La fatigue se cumule avec les matches de sélection mais ce sont des choses qui font partie du métier. Il faut faire avec, au début c’est un peu compliqué mais après, avec le temps, on s’y fait. J’essaye de donner le meilleur de moi-même pour montrer au coach que je mérite de jouer ». Un investissement et une concentration totaux, on reconnaît bien là la marque de fabrique d'Antoine Kombouaré !