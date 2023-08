FC Nantes : les Canaris moqués en Allemagne

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Le FC Nantes a été logiquement battu hier par Cologne (0-2), pour son dernier match amical avant la reprise de la compétition. Difficile d'imaginer un autre résultat entre une formation du milieu de tableau de la Bundesliga et une autre qui a lutté jusqu'au bout pour son maintien en Ligue 1. Mais il y a le résultat et la manière. Et à ce niveau, il y a beaucoup à redire pour les hommes de Pierre Aristouy.

"Bonjour tristesse"

Une action, notamment, a été assez symptomatique des carences de cette équipe : un 6 contre 3 mal joué par Samuel Moutoussamy. Du temps du fameux jeu à la nantaise, même à 3 contre 6, les Canaris savaient marquer. Aujourd'hui, avec un rapport de force inversé et donc davantage en leur faveur, ils n'y arrivent pas. Selon un supporter de la Maison Jaune qui a regardé le match sur une chaîne allemande, le commentateur local aurait déclaré : "Bonjour tristesse". Tout est dit...

Le calendrier du FC Nantes pour 2023-24

Moutoussamy qui flingue une contre-attaque à 6 contre 3 , le commentateur allemand a carrément dit en français "Bonjour Tristesse" je vous jure 😭 #FCNantes pic.twitter.com/nrjY4fWm5w — Sixbièreski (@sixbiereski) August 5, 2023

