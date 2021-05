FC Nantes : une autre polémique ternit le maintien des Canaris en L1

Zapping But! Football Club FC Nantes : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Le FC Nantes a sauvé sa tête dans l’élite. Malgré une défaite contre le Toulouse FC hier à la Beaujoire (0-1), les hommes d’Antoine Kombouaré ont profité de leur succès de jeudi au Stadium (2-1) pour valider leur maintien.

La fête a été de courte durée. Selon Ouest France, une trentaine d’individus cagoulés se sont introduits au sein du stade de la Beaujoire aux alentours de 22h45 alors qu’une trentaine de salariés fêtaient encore le maintien dans un salon du FC Nantes. Waldemar Kita et son fils Franck venaient de quitter les lieux.

Franck Kita conspué à la Beaujoire !

Les assaillants ont fait deux blessés légers parmi les salariés, qui ont réussi à maîtriser l’un de ces individus, qui a été remis aux forces de l’ordre. Ils seraient venus sur place après avoir appris que Mogi Bayat et Bakari Sanogo, dans l’euphorie de l’obtention du maintien, seraient allés déterrer le cercueil du « FC Kita », enfoui lors de la dernière journée de L1 à proximité de la Beaujoire par des supporters.

Entre 150 et 200 supporters de ce même FC Nantes s’étaient déjà signalés en accueillant le car du club à son arrivée à la Beaujoire... une heure et demie avant le coup d'envoi. À leur descente, les joueurs ont été chaleureusement encouragés, notamment Ludovic Blas - Randal Kolo Muani et Alban Lafont. Le directeur général délégué du club, Franck Kita, lui, est sorti dans la foulée d'Antoine Kombouaré en étant escorté par un garde du corps et copieusement sifflé aux cris de « FC Kita, on n'en veut pas ! » On ne se doutait pas encore de la suite des événements.