FC Nantes : une bombe menace d'exploser à la figure de Kombouaré pendant les barrages

FC Nantes

Ce soir, le FC Nantes a rendez-vous avec son destin du côté du Stadium de Toulouse. Dix-huitièmes de Ligue 1, les Canaris vont devoir prendre le meilleur sur les Violets, 3es de Ligue 2, s'ils veulent rester dans l'élite. Gros souci pour Antoine Kombouaré : comme l'explique L'Equipe dans son édition du jour, deux de ses principaux joueurs, Alban Lafont et Randal Kolo Muani, pourraient accuser le coup moralement après avoir dû faire une croix sur l'Euro Espoirs pour aider leur club à se maintenir…

Si Lafont et Kolo Muani ne sont pas à leur meilleur niveau…

« Alban Lafont et Randal Kolo Muani, eux, prépareraient l’Euro Espoirs, dont ils ont été éjectés lundi par Sylvain Ripoll, le sélectionneur des Bleuets, peut-on lire dans le quotidien. « Mais il s’agit de la survie du club, et de leurs contrats, je pense qu’ils ont bien fait la part des choses. Vous verrez, sur le terrain ils seront là et bien là », a assuré hier Antoine Kombouaré. »

« Il vaudrait mieux pour Nantes, qui n’a pas grand-chose à espérer si les deux Espoirs déchus ne se placent pas dans la roue de Ludovic Blas, son leader offensif. »