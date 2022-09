FC Nantes : une bonne nouvelle aura été fêtée à Qarabag...

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! un international nigérian dans le viseur

Loin des yeux, mais pas du coeur. Et en dépit de leur lourde défaite, hier sur le terrain de Qarabag (0-3), dans le cadre de la Ligue Europe, certains joueurs du FC Nantes ont retrouvé le sourire au terme de la rencontre. En cause ? Une nouvelle tombée dans la journée avec la première sélection en équipe de France de leur ancien partenaire, Randal Kolo Muani, aujourd'hui à Francfort.

Des propos retranscrits par nos confrères de Ouest-France. Samuel Moutousamy : " C’est le point positif du jour. C’est la récompense de tout son travail depuis des années. Ça n’a pas été facile et c’est amplement mérité. Je suis fier de lui." Pour Antoine Kombouaré, "Il y a beaucoup de joie. C’est arrivé plus vite qu’on ne le pensait. Il a énormément travaillé. On peut toujours dire qu’il y a des blessés mais ça reste une sélection. On espère maintenant qu’il va jouer pour prouver ce qu’il vaut."