FC Nantes : une bonne nouvelle se confirme pour Kombouaré en vue du choc face à l'OL

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Si la trêve internationale est pour beaucoup une occasion de prendre un bol d'air en sélection avant le sprint final des derniers mois de la saison, pour le FC Nantes c'est aussi une opportunité de récupérer certains blessés dans l'optique de la très attendue demi-finale de Coupe de France du 5 avril prochain face à l'OL.

Ce week-end, Antoine Kombouaré avait d'ailleurs fait certains choix forts en vue de ce match avec l'envoi en réserve de plusieurs éléments du groupe professionnel. C'était notamment le cas de Rémy Descamps, l'habituel gardien de la Coupe, mais également de Marcus Coco pour que ces derniers prennent du rythme en Nationl 2 face au Stade Bordelais.

Quentin Merlin sur le chemin d'un retour

A l'occasion de ce match, on a aussi retrouvé Quentin Merlin, lequel disputait son premier match depuis le 11 janvier dernier et sa grosse blessure contre l'OL. Et si le latéral gauche des Canaris, qui a joué 45 minutes au milieu avec l'équipe de Stéphane Ziani, était finalement apte pour le 5 avril prochain ?

Le coach de la réserve des Canaris s'est montré très prudent dans Ouest-France : « L’objectif est qu’il gagne du temps de jeu. Il faut être prudent après une blessure comme cela. J’espère qu’il ne va pas rester longtemps avec nous ».