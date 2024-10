FC Nantes : une décision hallucinante fait planer un danger sur la réception de l'OM

La décision est tombée vendredi : la préfecture de Loire-Atlantique a décidé d'interdire la venue de supporters marseillais à la Beaujoire dimanche prochain. Un arrêté totalement inattendu et tout aussi incohérent puisqu'il se justifie par l'agression, la saison dernière, d'une famille de supporters marseillais dans une tribune latérale, le père ayant fait un malaise cardiaque. Cela ne concerne donc pas du tout le parcage visiteurs !

Le match Ajaccio-Bastia devrait inciter les autorités à la réflexion...

En prenant une énième décision liberticide pour les ultras, les autorités font planer un gros danger sur ce match. Car les supporters marseillais sont toujours très nombreux à la Beaujoire et ils risquent d'être présents en nombre dans le parcage, où les places seront mises en vente par le FCN. Ce qui accroit le risque d'affrontements. Hier à Ajaccio, le match a été arrêté en raison de bagarres, alors que les supporters bastiais avaient été interdits de déplacement officiel. Ils ont pris des places en latéral et ont provoqué des incidents. La preuve que fermer les parcages est plus un problème qu'une solution...

🚨🚨Les supporters de l’OM sont interdits de déplacement à Nantes pour #FCNOM le 3 novembre !!! ❌ pic.twitter.com/8nS5xkgfKz — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) October 25, 2024