FC Nantes : une énième bourde de Kita va enflammer la manif prévue contre lui

Ça peut sembler anecdotique mais l'erreur relevée par Emmanuel Merceron concernant un… bonnet de noël du FC Nantes est assez symptomatique des heures sombres que traverse le club. Il y a d'un côté un Waldemar Kita qui regarde devant lui et voudrait moderniser la Maison Jaune, de l'autre des supporters qui chérissent leur héritage. Et donc ce fameux bonnet de Noël, volontairement moche, et orné de sept étoiles, censées symboliser les titres de champion du club. Sauf que le FC Nantes en compte huit. Depuis 2001, ce qui aurait dû laisser le temps à tout le monde de l'imprimer…

7 étoiles pour les titres de champion au lieu de 8

Au vu de ce gros couac, l'insider Merceron a écrit sur Twitter : "Donc au FC Nantes, on nous a enlevé un titre… Des conneries à tous les étages ? Il ne nous restait que nos 8 étoiles, nos 8 titres. Et le merchandising du FC Nantes nous enlève même ça". Une boulette on ne peut plus malvenue puisque le club est plongé dans la crise depuis la défaite à la Beaujoire contre Strasbourg (0-4) dimanche qui a entraîné le limogeage de Christian Gourcuff.

D'ailleurs, avant la réception de Dijon ce dimanche, les supporters du FC Nantes ont prévu une grande manifestation à midi, pacifique et masquée, afin de réclamer une nouvelle fois le départ d'un président honni. Un président qui, en treize années aux commandes du club, n'a remporté aucun titre, ne s'est jamais qualifié pour l'Europe et n'a jamais permis de se rapprocher des heures glorieuses, tant au niveau du jeu que de la formation. Pas vraiment le gros bonnet annoncé à son arrivée…