FC Nantes : une excellente nouvelle est encore tombée pour les Canaris

FC Nantes - INFO BUT! : Marcelo Bielsa (Leeds) ne lâche pas Moses Simon

Le FC Nantes n'en finit plus de satisfaire ses supporters. Et au regard de l'actualité des Canaris ces dernières années, il s'agit d'un premier exploit. Après le PSG, le week-end dernier, la Beaujoire va en effet encore faire le plein. Ce sera à l'occasion de la demi-finale de Coupe de France entre le FC Nantes et l'AS Monaco, mercredi à 21h15.

Toutes les places mises en vente ont déjà trouvé preneurs. Le club du président Kita l'a annoncé sur ses réseaux. De quoi donner un coup de pouce aux joueurs de Kombouaré pour retrouver la finale de la Coupe de France. Contre Nice ou Versailles.

🎟🤩 Les places à destination du grand public ont toutes trouvé preneur dès le jour d'ouverture de la billetterie pour la demi-finale de la #CDF !



Pour autant, toutes les places à la Beaujoire n'ont pas été vendues, on 𝗳𝗮𝗶𝘁 𝗹𝗲 𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁 sur les prochaines échéances 👇 — FC Nantes (@FCNantes) February 23, 2022