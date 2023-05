FC Nantes : une figure de l’OM flingue Pierre Aristouy

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

S'il comprend que Waldemar Kita tente un électrochoc pour tenter de sauver le FC Nantes à quatre matchs de la fin de saison, Eric Di Méco ne comprend pas le remplacement d'Antoine Kombouaré par l'entraîneur de l'équipe U19 Pierre Aristouy.

Di Méco ne croit pas en la magie Aristouy

Présent dans le « Super Moscato show » sur RMC Sport mardi après-midi, l'ancien défenseur de l'OM s'est étonné de ce choix : « Autant par exemple en Ligue 2 tu as Dijon qui était dans une situation désespérée et ils ont pris Pascal Dupraz qui a déjà fait ça. Et on se rend compte que peut-être ça va marcher alors qu’ils étaient dans un truc désespéré. Là tu prends des mecs je ne vois pas où est la plus-value. Je pense qu’en 4 matchs il va pas mettre en place une tactique extraordinaire ».

Forcément, au niveau national, on s'interroge sérieusement sur le CV d'Aristouy dont le principal fait d'armes en qualité de coach est d'avoir réalisé trois belles saisons de CFA (4ème division) sur le banc du club de sa ville natale Mont-de-Marsan.

Il faut croire que la direction du FC Nantes estime que le souci était d'abord humain avec Kombouaré et qu'un changement de coach à même de pacifier le vestiaire sera suffisant pour sauver la maison jaune de la Ligue 2...

?￰゚゚ᄁ "C'est malheureusement la règle du jeu" juge Eric Di Meco sur le limogeage de Kombouaré du FC Nantes. #RMClive pic.twitter.com/adBv6z3RfH — Super Moscato Show (@Moscato_Show) May 9, 2023

Alexandre Corboz

Rédacteur