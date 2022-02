FC Nantes : une gloire canarie félicite Kombouaré et délivre des conseils pour battre le PSG

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Si Antoine Kombouaré avait besoin d'une preuve autre que les résultats sportifs pour mesurer la qualité de son travail au FC Nantes, il la trouverait auprès des anciens Canaris. Généralement critiques à l'encontre de la Maison Jaune depuis que Waldemar Kita en est le président, ceux-ci n'hésitent plus à louer l'influence du Kanak sur la renaissance du FCN. Ainsi, Gilles Rampillon, 12 années à Nantes (1970-82), trois titres de champion (1973, 1977 et 1980) et une Coupe de France (1979), a expliqué au site officiel des Jaunes :

"J’ai vu tous les matches cette saison et franchement, c’est très bon. Je suis très élogieux sur l’équipe que l’on possède. Avec un peu plus de chance, davantage de réussite et quelques détails, on aurait pu avoir des points en plus. Il y a du jeu. J’ai en mémoire la première mi-temps devant le Stade Brestois en Coupe de France, qui était excellente. Je suis très positif et avec le retour du public, je pense que ça ne peut qu’être mieux ! C’est vrai que tout ça n’a rien à voir avec l’an passé. Ça a dû être terrible pour les joueurs mais ce n’est qu’une question de confiance. Maintenant, si l’équipe veut viser un peu plus haut, il faut gagner en régularité dans les performances."

"Il faudra soigner les petits détails !"

Gilles Rampillon a également donné quelques conseils pour réaliser un exploit face à l'ogre parisien : "Le FC Nantes l’a déjà fait par le passé, notamment la saison dernière au Parc des Princes. Toujours à Paris, cette année cette fois-ci, la rencontre ne s’est pas jouée à grand- chose. J’ai une entière confiance dans les joueurs et il faudra hausser son niveau de jeu, à titre personnel, tout en affichant une grosse force collective. Il faudra aussi soigner les petits détails, notamment dans les deux surfaces de réparation. Enfin, s’appuyer sur un Stade de La Beaujoire qui sera plein et qui aura vraiment un rôle de douzième homme à jouer !"

