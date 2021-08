FC Nantes : une grande nouvelle est tombée, le Collectif Nantais se frotte déjà les mains

Zapping But! Football Club FC Nantes : les meilleures déclarations de l'année 2020

Le FC Nantes reçoit l’OL en ouverture de la 4e journée de L1 (21h) dans le but de confirmer son début de saison prometteur. Si tout n’est pas parfait dans le jeu, les hommes d’Antoine Kombouaré affichent un état d’esprit positif qui tranche avec celui exhibé avec les prédécesseurs du Kanak. En coulisses, une nouvelle annonce est venue donner une embellie supplémentaire à cet état des lieux : la conjoncture est de nouveau favorable aux investissements au FC Nantes. Notamment en terme de sponsoring.

« La crise traversée a impacté certains de nos business. Il nous était impossible de vendre des places dans les différentes loges. Néanmoins, nos activités liées au sponsoring, aux droits TV et aux conseils ont continué correctement. On a malgré tout bien réussi à négocier cette crise. Depuis que tout est plus positif aujourd’hui pour tout le monde, on sent un vrai élan de l’activité. Les entreprises sont à nouveau prêtes à se projeter dans des activités de sponsoring. La période est bonne », affirme sur le site officiel du FC Nantes Alexis Zabel, de Sports & Media.

Il s’agit d’un groupe suisse spécialisé dans l'évènementiel, les droits médias et du marketing sportif qui collabore avec le FC Nantes. « Nous effectuons de la prospection et nous travaillons depuis de nombreuses années avec les Jaune et Vert, avec à la clé des échanges fructueux, poursuit-il. Nous proposons régulièrement ce club historique du football français à nos annonceurs nationaux. Cela concerne le sponsoring, les partenariats ou de l’affichage ponctuel (LED, tapis 3D). Le FC Nantes est une marque incontournable du championnat de France. Le club est très médiatisé, avec des retombées importantes et bien sûr, ça plaît. » Le Collectif Nantais, placé pour racheter le FCN à Waldemar Kita, ne pourra que s'en réjouir.

Le groupe convoqué par 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗶𝗻𝗲 𝗞𝗼𝗺𝗯𝗼𝘂𝗮𝗿𝗲́ pour la réception de l'@OL demain (21h00) 📃#fcnol — FC Nantes (@FCNantes) August 26, 2021