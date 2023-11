FC Nantes : une grande nouvelle se confirme pour Pierre Aristouy

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Blessé à Strasbourg le 6 octobre et de retour à l’entraînement depuis le début du mois de novembre, Douglas Augusto était encore trop court pour reprendre avec le FC Nantes sur le terrain du FC Metz (1-3). Conscient que son milieu brésilien avait encore besoin de temps avant la reprise de la compétition, Pierre Aristouy lui avait octroyé la trêve internationale pour se requinquer et revenir à 100%. C’est désormais chose faite !

Douglas Augusto a joué contre Le Mans vendredi

Ce dimanche, pour la réception du Havre (15 heures), l’ancien joueur du PAOK Salonique devrait cette fois-ci postuler et reprendre sa place aux côtés de Pedro Chirivella. Vendredi dernier, Douglas Augusto était déjà sur le terrain pour l’opposition amicale face au Mans (1-1) au Centre Sportif José-Arribas et son genou a bien répondu.

En l’absence de son milieu, les Canaris ont eu beaucoup de mal à exister en Ligue 1. Si Samuel Moutoussamy avait plutôt bien compensé sur la fin du match contre Strasbourg (2-1) et face à Montpellier (2-0), ce fut beaucoup plus compliqué pour le Congolais lors des défaites contre Lens (0-4), Reims (0-1) et Metz (1-3).

