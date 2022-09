FC Nantes : une inquiétude et une bonne surprise avant le PSG ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Le FC Nantes peut-il réitérer son petit exploit de la saison dernière ? A la Beaujoire, les Canaris avaient écrasé le PSG de Lionel Messi grâce à un collectif bien huilé et un Alban Lafont stratosphérique dans le but.

Le gardien du FC Nantes avait même hérité de la note suprême dans L’Équipe, 10. Présent demain contre le PSG, sans pépin de dernière minute, le portier tricolore sera-t-il bien épaulé par sa défense ? Pour l’heure, le doute est permis autour de Nicolas Pallois.

D’ordinaire si solide, le défenseur central du FC Nantes a été mou à la détente et eu des relances brouillonnes à Strasbourg, où il a été le Nantais le moins bien noté (4). À l’inverse, l’étonnant Dennis Appiah a été le Canari le plus dangereux (note de 6) à la Meinau et curieusement remplacé par Marcus Coco (79e).