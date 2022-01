FC Nantes : un soldat emblématique des Canaris a contacté les Kita pour revenir

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Actuellement coach adjoint d'Eddy Capron à l'AS Sautron (National 3), Oswaldo Vizcarrondo est revenu dans Ouest-France sur sa volonté de devenir entraîneur. Après avoir refusé une dernière pige de joueur en Amérique du Sud («Je voulais rester ici. Il ne me restait qu’une seule année pour obtenir la nationalité française et vu la situation politique au Venezuela, il valait mieux rester »), l'ancien défenseur vénézuélien des Canaris – qui a arrêté sa carrière en 2019 – a évoqué ses objectifs.

« J’ai passé mon BEF la saison passée. La prochaine étape, c’est le DES, à Clairefontaine », glisse l'intéressé qui ouvre la porte à un retour au FC Nantes : « C’est un de mes rêves, je l’ai déjà dit. J’ai eu des discussions avec les Kita mais je ne vais pas attendre une réponse. La vie continue. Je fais mon parcours. Est-ce que nos routes vont se rejoindre ? Je ne sais pas. Je suis très attaché au club ».

« J'avais une très bonne relation avec les Kita »

Depuis l'extérieur, Oswaldo Vizcarrondo porte toujours un regard attentif sur l'évolution des Canaris : « Même si ça ne se passe pas très bien en interne, je trouve qu’il y a les résultats. Le coach fait du bon travail. C’est quelqu’un de caractère et ça fait du bien au club. On ne connaît pas trop l’avenir du club. Je pense qu’il y a aussi des problèmes avec la formation. Ce n’est pas clair, les entraîneurs sont dans l’incertitude. Je ne peux pas donner mon avis car je ne suis pas en interne. Quand j’étais au club, j’avais une très bonne relation avec les Kita. Aujourd’hui, je n’en ai plus. Quand j’étais joueur, une route nous séparait de la formation. Il faut que ça change, que ça progresse ».