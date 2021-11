FC Nantes : une légende des Canaris lance un appel à Kita

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

La lutte permanente entre les supporters du FC Nantes et le propriétaire du club, Waldemar Kita, trouve sa genèse dans le fait que les premiers reprochent au second d'avoir détruit l'âme du club. A savoir, principalement, le beau jeu et la formation. Mais Loïc Amisse n'est pas de cet avis, l'ancien ailier, formateur et entraîneur, 28 ans passés dans la Maison Jaune, a expliqué au Quotidien du Sport que les jeunes continuaient d'être l'âme du FCN et qu'il fallait impérativement les laisser s'exprimer.

« J’ai bon espoir de retrouver dans le club les valeurs qui ont fait sa force. Je constate malgré tout que la formation demeure un secteur important du FCN, et reste efficace avec les Rongier, Dubois, Touré… Quand ils ont le ballon, on sent qu’ils ne font pas n’importe quoi. Quelque part, ils représentent l’âme du FC Nantes, la preuve que la formation a encore beaucoup à offrir à ce club. Et il faut continuer à former et à faire confiance aux jeunes nantais sinon le club va perdre beaucoup. »

📅 Les Jaune et Vert évolueront sur la pelouse du @FCLorient, le dimanche 5 décembre, à 15h. pic.twitter.com/orMlYkBlW1 — FC Nantes (@FCNantes) November 4, 2021