FC Nantes : une légende a recalé les Canaris

C'est une histoire méconnue qui nous est narré par Ouest-France. En effet, l'emblématique rugbyman Serge Blanco, recordman d'essais en équipe de France (38 en 93 sélections) aurait pu être avant-centre... au FC Nantes.

En effet, dans ses jeunes années, le « Pelé du rugby » avait le choix entre le ballon rond et le ballon ovale. Repéré par Pierre Sarratia (dit Pëio), ancien conseiller technique à la ligue départementale de football des Pyrénées-Atlantiques, Serge Blanco avait été retenu pour un essai au FC Nantes en 1972. La suite, il la raconte dans le quotidien local.

« J’étais jeune, je vivais à cette époque chez mes grands-parents et je voyais assez peu ma mère. J’étais très content qu’un club comme le FC Nantes puisse me donner ma chance, mais plus l’échéance approchait et plus j’avais peur de quitter les miens. J’étais fébrile, je me disais, « et s’ils me gardent ? » La veille de partir à Nantes, j’ai dit à Pëio que je ne voulais plus y aller », raconte Serge Blanco. Comme quoi le destin ne tient finalement pas à grand chose...