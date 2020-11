FC Nantes : une légende explique pourquoi Gourcuff va réussir

C'est un magnifique entretien que Raynald Denoueix a accordé au site maisonjaune.org. Divisé en quatre parties, il évoque le FC Nantes d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Concernant aujourd'hui, celui qui a été joueur (1966-79), entraîneur des jeunes (1982-97) puis des professionnels (1997-2001), avec qui il a remporté les derniers trophées des Canaris (Coupes de France 1999, 2000, championnat 2001), se montre optimiste concernant Christian Gourcuff.

"Christian Gourcuff a un projet de jeu"

"Concernant la grandeur du club, il faut d’abord parler des joueurs. L’enjeu pour moi, c’est le futur et pas le passé. L’important, c’est de savoir que Christian Gourcuff a un projet de jeu. Un projet de jeu qu’il maîtrise bien et qu’il sait transmettre à ses joueurs. L’important, c’est le prochain match et les suivants. Comment on va faire pour les gagner."

La victoire enregistrée à Lorient (2-1) dimanche aura, dans ce sens, fait beaucoup de bien à l'entraîneur breton, sous pression au coup d'envoi. Ne reste plus qu'à espérer que l'embellie se confirmera lors des prochaines parties contre Metz à domicile et Lens à Bollaert.