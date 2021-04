FC Nantes : une lueur d’espoir jaillit enfin dans la course au maintien !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Battu dimanche dernier par l'OGC Nice (2-1), pour le compte de la 31e journée de Ligue 1, le FC Nantes, qui pointe toujours à la 19e place au classement à 7 journées de la fin de championnat, est en grand danger pour son maintien dans l'élite.

Nantes peut garder espoir

Mais les hommes d'Antoine Kombouaré peuvent toujours croire au maintien. D'autant plus que 4 des 5 derniers matchs des Canaris se joueront contre des équipes qui n'auront plus rien à jouer : RC Strasbourg, Stade Brestois, Girondins de Bordeaux et Dijon. De quoi redonner espoir aux supporters nantais, qui n'ont plus connu la Ligue 2 depuis la saison 2012-2013.

Au prochain match, Nantes se déplacera ce dimanche sur la pelouse du Stade Rennais, à l'occasion de la 32e journée de Ligue 1, pour un derby qui s'annonce explosif.