FC Nantes : une mauvaise nouvelle est arrivée de Paris

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Expulsé le week-end dernier à Bordeaux (1-1), pour ses retrouvailles avec ses anciennes couleurs, Aurélie Tchouaméni attendait avec appréhension la sentence de la commission de discipline ce soir. Et le FC Nantes aussi. Car s'il écopait de plus d'un match de suspension, il manquait inévitablement la demi-finale de Coupe de France entre les Canaris et son AS Monaco à la Beaujoire mercredi prochain.

Hélas pour le FCN, le milieu de terrain international n'a pris qu'un match ferme. Il va donc pouvoir se reposer ce dimanche lors de la réception du Stade de Reims à Louis-II et sera frais pour le choc à la Beaujoire. Mais il en faudrait certainement plus pour déstabiliser les hommes d'Antoine Kombouaré, forts de leur probante victoire sur le PSG (3-1) samedi dernier...

Je recommence : @TraceDePneuFCK peut fêter une première victoire. Tchouameni ayant pris un rouge purgera son match de suspension dès ce week-end et pourra donc être aligné contre Nantes en coupe de France. #NeJamaisLireDesCommuniquésDeLaLigueApres22Heures — jean-marcel boudard (@JMBoudard) February 23, 2022