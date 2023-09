FC Nantes : une mauvaise nouvelle tombe pour les Canaris, elle arrive du Stade Rennais !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Après Lorient ce week-end, le Stade Rennais dans deux dimanches... les clubs bretons sont au programme du FC Nantes ces prochains jours et Bruno Genesio a indiqué que Martin Terrier pourrait effectuer son grand retour dans le groupe rennais lors du derby du 1er octobre au Roazhon Park.

Terrier programmé pour le derby

« Martin continue son travail collectif et individuel, on aura encore une semaine complète avant Nantes pour l’intégrer, a dit Genesio. On verra pour l’intégrer dans le groupe pour Nantes. À l’entraînement, il y a eu quelques exercices avec contact, et il n’a pas d’appréhension dans les duels. Cela suit son cours normalement, on est content de voir que le bout du tunnel arrive, car il est important pour le groupe. » (Avec Ouest-France)

Podcast Men's Up Life