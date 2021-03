FC Nantes : une menace plane sur Alban Lafont chez les Bleuets

Zapping But! Football Club FC Nantes : nos voeux pour les Canaris en 2021

Loin des tracasseries du FC Nantes et de la lutte pour le maintien, Alban Lafont (22 ans) s'est replacé dans une autre compétition, lui qui dispute actuellement l'Euro Espoirs avec l'équipe de France.

Dans les colonnes de Ouest-France, le gardien prêté par la Fiorentina avait confié sa joie de s'échapper : « Aller en sélection est une bouffée d’air frais parce que quand tu es tout le temps en club, il peut y avoir un côté redondant (…) Les sélections ne sont que du bonus. On y apprend beaucoup y compris en termes de gestion des émotions parce qu’il y a aussi des matches importants en sélection, on joue aussi des matches couperets. Ça apporte de l’expérience même si j’en ai un peu plus vis-à-vis du stress ».

Illan Meslier, un vrai rival pour les JO ?

Pour autant, les difficultés pourraient vite revenir pour Alban Lafont, battu avec les Bleuets face au Danemark (0-1) et qui jouera très gros contre la Russie ce dimanche soir. S'il a toujours été un titulaire incontesté en sélections de jeunes, l'éclosion Illan Meslier (21 ans), le portier de Leeds (Premier League), lui pose un vrai concurrent dans les pattes en vue notamment des Jeux Olympiques de Tokyo.

Dernièrement, Sylvain Ripoll s'est réjoui de disposer de deux gardiens de très haut niveau chez les Bleuets. Alban Lafont le voit-il comme un booster pour être plus performant ? « Je n’ai pas besoin de ça pour me motiver. Mais quand il y a de la concurrence, c’est mieux parce qu’on se surpasse. Dimitri Berthaud est aussi très bon. Chacun d’entre nous peut jouer et c’est top ».